Молодые законодатели России собрались на выездное заседание в Сыктывкаре

Сегодня, 27 апреля, в Сыктывкаре начало свою работу выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Участие в нем принимают более 60 человек из регионов России.

Открыла рабочий день парламентариев встреча руководства Государственного Совета Республики Коми с членами Совета Федерации Олегом Казаковцевым, Татьяной Лебедевой, Дмитрием Шатохиным и руководством Палаты.

От лица Председателя Государственного Совета Республики Коми Надежды Дорофеевой собравшихся приветствовала заместитель председателя парламента Коми Валентина Жиделева. Она подчеркнула важность проведения подобных выездных заседаний на базе региональных законодательных собраний, что позволяет последним представлять свою позицию по самым важным и острым вопросам.

«Сегодня будет рассмотрено много вопросов, в числе которых, например, инициативное бюджетирование. Коми активно работает в этом новом для себя направлении, привлекая к процессу жителей самых дальних уголков республики. И вот результат: буквально вчера были подписаны ряд постановлений регионального правительства о распределении средств республиканского бюджета на реализацию народных проектов в сфере культуры, агропромышленного комплекса, предпринимательства и этнокультурного развития народов, проживающих на территории Коми. На реализацию в общей сложности 33 народных проектов местным бюджетам распределено без малого 9 миллионов рублей. Всего же в перечень народных проектов, прошедших отбор, включены 144 проекта, и в ближайшее время будут распределены субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения», – сообщила Валентина Жиделева.

О деятельности Палаты молодых законодателей рассказал ее председатель, депутат Совета г. Ельца Липецкой области Виктор Конопацкий. Основной задачей он назвал трансляцию региональных инициатив на федеральный уровень, для чего члены Палаты активно налаживают партнерские отношения с коллегами на местах.

«Все мы – действующие региональные политики и не стоит думать, что мы поднимаем одни лишь молодежные проблемы. В общей массе вопросов они занимают не более пяти процентов. Например, в сегодняшней повестке дня, кроме инициативного бюджетирования, вопросы развития и проблемы господдержки НКО в социальной сфере, внесение изменений в законодательство в сфере социальной защиты инвалидов, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,– подчеркнул Виктор Конопацкий.

После обмена мнениями, Валентина Жиделева пожелала участникам продуктивной работы. В первой половине дня пройдут два «круглых стола», а в 14.30 начнется заседание Палаты молодых законодателей. После этого состоится встреча с активом Молодежного парламента и Молодежного правительства Коми, а также молодежных общественных объединений республики.

*** Палата молодых законодателей является постоянно действующим консультативным органом при верхней палате российского парламента — Совете Федерации. Состав Палаты формируется из молодых депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации или представительных органов муниципальных образований в возрасте от 18 до 35 лет.

По сообщению Государственного совета РК