Молодые депутаты в Сыктывкаре озвучили свои идеи по улучшению законов

Дню российского парламентаризма было посвящено прошедшее в столице Коми выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Председатель Палаты Виктор Конопацкий отметил, что и для всех депутатов, и для него как представителя Липецкой области важно бывать в других регионах, которые значительно отличаются от центральной части России.

Палата молодых законодателей является постоянно действующим консультативным органом при верхней палате российского парламента и формируется из молодых депутатов законодательных органов государственной власти регионов или муниципалитетов в возрасте от 18 до 35 лет. Она была создана для того, чтобы молодые депутаты могли быстрее освоиться в государственном управлении. Еще одна задача – поиск шероховатостей в федеральных законах.

Заместитель председателя Государственного совета Коми Валентина Жиделева, приветствуя молодых депутатов, сообщила, что утром встречалась с руководством Палаты, и у них успели сложиться деловые и дружеские отношения.

«Все мы работаем для самого главного – для граждан. И все, о чем вы говорите на своих заседаниях, направлено на повышение благосостояния населения», — заявила вице-спикер парламента Коми.

Профессионализма и креатива пожелала молодым законодателям заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова. Она отметила высокий интеллектуальный потенциал нашей молодежи. И заверила, что республика всегда готова к реализации пилотных государственных проектов на своей территории.

«Если мы молодые законодатели, то Наталья Алексеевна — молодой госслужащий», — сделал комплимент зампреду правительства Коми В.Конопацкий. На это Н.Михальченкова ответила, что республика гордится тем, что министру культуры Коми на момент назначения было 23 года.

Приехавшая на выездное заседание Палаты член Совета Федерации РФ Татьяна Лебедева призналась, что три-четыре года назад, когда начали создавать этот консультативно-совещательный орган, думали, что он будет работать «для галочки». Однако благодаря своей активности молодые законодатели смогли найти свое место в политическом процессе. А широкое территориальное представительство важно для того, чтобы были услышаны все регионы, каждый из которых имеет свою специфику. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике пожелала молодым коллегам быть бодрыми и находиться в хорошей физической форме.

После приветственных речей молодые законодатели перешли к основной повестке дня. Для них прозвучала информация об участии Палаты во Всемирном фестивале молодежи и студентов, Невском международном экологическом конгрессе и Форуме социальных инноваций регионов.

Также они озвучили свои инициативы по внесению поправок в действующее федеральное законодательство. Например, в сфере защиты инвалидов одна из них касалась льгот при поступлении в ссузы. На это В.Жиделева и Н.Михальченкова заметили, что как таковых конкурсных испытаний там нет, если не считать возможного конкурса аттестатов. Поэтому они посоветовали молодым коллегам продумать, как именно можно помочь лицам с ограниченными возможностями здоровья в их стремлении получить среднее образование.

Молодые депутаты при активном участии сенатора от Коми Дмитрия Шатохина обсудили предложения по изменению законов о микрофинансовой деятельности и системе госзакупок.

В эти минуты проходит встреча с активом Молодежного парламента и Молодежного правительства Коми, а также молодежных общественных объединений республики.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва