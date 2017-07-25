Мучителей животных в Коми будут строже наказывать

В рамках исполнения поручения Главы Республики Коми Сергея Гапликова Министерством юстиции региона представлены промежуточные итоги об исполнении поручения о проработке вопроса об усилении мер ответственности за обращение с домашними животными.

Вопрос об усилении мер ответственности за обращение с домашними животными в настоящее время является достаточно актуальным. Отсутствие правил в сфере обращения с животными может повлечь ухудшение санитарной ситуации, а в отдельных случаях спровоцировать проявление жестокости по отношению к животным.

Федеральное законодательство возлагает на органы государственной власти субъекта Российской Федерации решение вопросов организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

В Республике Коми органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На местном уровне по причине отсутствия федеральной правовой регламентации о правилах по отлову и содержанию животных возникает множество проблем. Министерством юстиции Республики Коми проведен анализ нормативных правовых актов, регламентирующих полномочия органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления. По итогам анализа в муниципальных правовых актах установлены несоответствия федеральному и региональному законодательству. Так, в шести муниципальных правовых актах предусмотрен порядок выпуска отловленных животных, что в компетенцию муниципалитетов не входит.

В связи с этим, Минюстом региона разработаны типовые проекты муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных и осуществления мониторинга их численности.

Также Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в статью 8 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95 – РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми». Законопроектом предлагается увеличить размер штрафа за выгул собак без поводка и (или) без намордника (за исключением комнатных — декоративных пород собак) во дворах домов, на улицах, площадях, в парках, скверах, в других общественных местах, за нахождение граждан с собаками в помещениях магазинов, предприятий общественного питания, государственных или муниципальных учреждений, на территориях рынков, в местах во время проведения массовых общественных мероприятий (за исключением организаций, оказывающих специальные услуги собаководам).

Дополнительно законопроектом предусматривается ответственность граждан за повторное совершение административного правонарушения с увеличением размера штрафа.

Рассмотрение данного законопроекта планируется на сентябрьской сессии Государственного Совета Республики Коми.

«На сегодняшний день федеральный законопроект «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации, его принятие будет отправной точкой для реализации отдельных положений в регионе», — пояснил министр юстиции региона Дмитрий Наумов.

По сообщению Минюста РК