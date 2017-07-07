На «Инноватике» синхронизировали понимание молодежной политики Коми

Участники форума «Инноватика: Крохаль 2017» синхронизировали свое понимание государственной молодежной политики. В рамках тематической образовательной программы форума студенты и специалисты по работе с молодежью из муниципалитетов разобрали направления политики и запустили формирование единой сети специалистов региона.

Директор форума «Инноватика: Крохаль 2017», куратор площадки «Кадры государственной молодежной политики» и руководитель республиканского Центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов рассказал, что вся программа секции должна была привести ее слушателей к единому пониманию заявленной темы. Лекции, мастер-классы и тренинги подбирались с целью выстроить региональную сеть действующих и будущих специалистов молодежной политики.

— Мы говорили о том, зачем нужно развивать волонтерство, как работать с молодыми семьями, какие для этого принимаются решения на федеральном уровне и через сколько лет ждать результата, о создании российских молодежных движений, о том, для чего нужно унифицировать работу со школьниками по всей стране. Конкретные эксперты рассказывали, как вести группы отделов по делам молодежи в муниципалитетах, проводили мастер-классы личностного роста. Мы собрали на площадке представителей отделов по делам молодежи из районов Коми и студентов, которые видят свое будущее именно в государственной молодежной политике. Нам крайне важно привести работу специалистов по делам молодежи в муниципалитетах к единому знаменателю, — пояснил Сергей Жеребцов.

В рамках образовательного направления на площадке прошли тренинги личностного роста, командобразования, управления и проектирования. По словам программного директора «Инноватики» Ольги Бабюк, командная работа слушателей, кураторов и экспертов должна привести к осознанности деятельности специалистов по государственной молодежной политике.

— В этом году мы постарались построить программу так, чтобы участники форума углубили свои знания о работе в направлении государственной молодежной политики, получили больше практических навыков. Нам важно было, чтобы участники форума пропустили через себя эту деятельность, чтобы у них появилась осознанность своей деятельности, сформировались связи, чтобы все субъекты государственной молодежной политики понимали, как можно взаимодействовать друг с другом, — рассказала Ольга Бабюк.

Комментируя итоги работы секции «Кадры государственной молодежной политики», директор форума Сергей Жеребцов обратил внимание на возможности сотрудничества специалистов по молодежной политике в муниципалитетах и республиканского Центра поддержки молодежных инициатив.

— Мы старались сами понять, как работают отделы по делам молодежи в муниципалитетах, и объяснить, как работает республиканский Центр поддержки молодежных инициатив. Мы не должны говорить на разных языках, муниципалитеты должны понимать, какие проблемы для них мы можем решить, — резюмировал Сергей Жеребцов.

Свои предложения по изменению государственной молодежной политики участники тематической секции включили в итоговую резолюцию форума «Инноватика: Крохаль 2017».

По сообщению УГТУ