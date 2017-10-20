На подходе шестой форум «Взгляд молодежи»

Более ста любознательных, талантливых, креативных молодых людей соберет открытый городской молодежный форум «Взгляд молодежи». Он пройдет 28 и 29 октября и будет посвящен Году добрых дел в Республике Коми, Году экологии в России и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Как сообщили в Молодежном центре Сыктывкара, темой Форума в 2017 году станет «экология жизни», которая подразумевает не только взаимоотношения человека с окружающей средой, но и экологию сознания.

Работа на двухдневном выездном образовательном форуме будет проводиться на четырех образовательных площадках по направлениям: «Экология человека и природы», «Экология волонтерства», «Экология внутри нас: здоровый образ жизни» и «Экология сознания». На каждой площадке с участниками будут работать спикеры: читать лекции, делиться своим опытом, помогать создавать новые проекты и давать экспертную оценку работам.

В рамках тематических площадок для участников организуют мастер-классы по невербальному общению, языку жестов, профилактике эмоционального выгорания и вдохновению.

Вечерняя программа порадует участников своим разнообразием. В рамках Года экологии планируется проведение мастер-классов по изготовлению эко-ручек, открыток из переработанной бумаги, сувениров из вторичного сырья, а также настольные игры, дегустация здоровой еды, фотозона и многое другое.

Участником форума может стать любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Проезд до места проведения форума и обратно осуществляется организаторами. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте АИС «Молодежь России» во вкладке мероприятия https://ais.fadm.gov.ru/events. Заявки принимаются до 20 октября. Количество мест ограничено.

*** Организаторами городского молодежного форума «Взгляд молодежи» являются Управление образования МО ГО «Сыктывкар» и МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» при поддержке Администрации МО ГО «Сыктывкар».