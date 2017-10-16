На Всемирном фестивале молодежи и студентов участники из Коми рассказывают о республике

Торжественное открытие Всемирного фестиваля молодёжи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. Церемонии открытия построена вокруг реальных историй людей, которые меняют жизнь к лучшему: в их числе Афроз Шах из Индии, который за 86 недель убрал 5,4 тонн мусора с пляжа Мумбаи, Роман Гек из России, который за 2 года построил школу в Непале, учредители благотворительно фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев и Ксения Алферова и другие.

Напомним, Россия принимает XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов и открывает двери для молодых людей со всего мира. Первый фестиваль молодежи проходил в нашей стране, в Москве, в 1957 году.

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года станут более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Кроме того, в фестивале участвует молодежь с каждого субъекта Российской Федерации. Делегация Республики Коми состоит из 70 участников и 50 волонтеров, а также работников презентационной площадки региона.

Она располагается на 42 квадратных метрах и оснащена мультимедийным оборудованием и светодиодным экраном. Участники фестиваля от Республики Коми проведут различные презентации нашего региона и мастер-классы. Площадка подготовлена по проекту заведующего отделением дизайна республиканского колледжа искусств Степана Кубика. Ее центральным образом для он выбрал дерево Ас пу (Древо жизни), которое является символом роста и сохранения традиций, и оформил в стиле этнофутуризма.

С завтрашнего дня начнется основная программа фестиваля: поочередно дни будут посвящены Америке, Африке, Ближнему Востоку, Азии и Океании, Европе и России. Ключевые события пройдут в Олимпийском парке, культурная и развлекательная программа мероприятия — на нескольких десятках площадок в разных точках города.

Дискуссионная программа предполагает разнообразные площадки для диалога, в том числе панельные дискуссии, открытые лектории, научные конференции. Ключевыми темами станут: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

По сообщению Минобрнауки РК