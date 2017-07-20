Объявляется набор в новый состав Молодёжного Совета Сосногорского района

Если ты молодой, энергичный и креативный житель Сосногорска, если тебе не всё равно как сложится твоё будущее и будущее твоего района – твоё место в рядах Молодёжного Совета Сосногорского района. Что это тебе даст? Ты сможешь реализовать свои самые смелые идеи для улучшения жизни молодёжи в нашем муниципалитете, ты познакомишься с единомышленниками и узнаешь много нового и интересного, а также приобретёшь бесценный опыт.

«Мы объявляем набор в новый состав Молодёжного Совета. Работа этого Совета будет отличаться от предыдущих, конечно мы будем учитывать опыт и наработки прежних составов и у нас есть много новых идей. Мы хотим, чтобы в Молодёжном Совета работали по-настоящему активные ребята, которые смогут «расшевелить» подростков муниципалитета. В структуре совета мы хотим выделить два основных направления – волонтёры и молодёжные медиа», — подчеркнул начальник отдела молодежи Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»,- Виталий Важенин.

И если с волонтёрским направлением всё понятно, то возможно кто-то спросит: «Что такое молодёжные медиа?». Это пожалуй и есть та новая линия, которая вдохнёт жизнь в новый состав Молодёжного совета. Мы предлагаем молодёжи писать о том, что интересно именно им, рассказывать и делиться своими мыслями и впечатлениями.

Для того, чтобы вступить в ряды Молодёжного Совета нужно: сообщить о своём желании по телефону: (82149) 5-30-06 или написать сообщение ВКонтакте https://vk.com/id168702776. Возрастные ограничения участников от 14 до 30 лет, но если вы не достигли этого возраста, но горите желанием изменить молодёжную жизнь муниципалитета в лучшую сторону, мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру. Заявки принимаются до 15 сентября.