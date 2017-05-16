Определены представители Коми на Всемирном фестивале молодёжи

120 человек — 70 участников и 50 волонтеров представят Республику Коми на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Основные мероприятия форума пройдут в Сочи с 14 по 22 октября. Планируется, что во Всемирном фестивале молодёжи и студентов примут участие более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.

Как доложила Главе Республики Коми Сергею Гапликову заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова отбором кандидатов на фестиваль занимался региональный подготовительный комитет, который рассмотрел 517 заявок, отправленных соискателями. Таким образом, конкурс среди молодых людей, желающих представить республику на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, составил более семи человек на место.

После онлайн-регистрации участников, которая завершилась 1 мая, следующим этапом отбора стало очное собеседование с организаторами и конкурсной комиссией фестиваля. В итоге из 225 человек к участию в форуме предложены 70 молодых людей. Эксперты оценивали опыт ведения проектной деятельности и реализации собственных идей, наличие опыта общественной деятельности, наличие дипломов, степеней, грантов различного уровня, знание иностранных языков. Окончательный список делегатов на Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет сформирован в июне.

Глава Республики Коми поздравил ребят, прошедших отборочные испытания, выразив уверенность, что и участники, и волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи и студентов получат бесценный опыт, который поможет им в жизни и профессиональной деятельности.

По сообщению пресс-службы Главы РК