Организаторы «Инноватики. Крохаль» готовятся к открытию форума

На данный момент уже более 200 человек заявили о желании участия в форуме, идет отбор фактических участников. Вместе с тем площадка форума почти готова принять молодежь Коми, сейчас идет подготовка территории к заезду.

Кроме того состоялось обучение волонтеров, кураторов, медиацентра и работников штаба форума. По словам организаторов, обеспечивать реализацию образовательной программы, следить за порядком, питанием, проживанием и всем необходимым для комфортного обучения будут 40 волонтеров.

«В этом году число заявок, поданных студентами и школьниками республики, желающими принять участие в организации форума, вдвое превысило необходимое количество. Отбор волонтеров проходит на основе анкетных данных ребят и собеседований с ними», — отметили организаторы.

Напомним, что форум «Инноватика. Крохаль» начнет свою работу с 3 июля по таким образовательным площадкам как: «Молодежные медиа», «Кадры Государственной молодежной политики», «Технопарк», «Волонтерство», «Патриотизм», «Творчество», «Молодежное самоуправление», «Ты — предприниматель».

Тема форума в этом году – «Год экологии в России». В рамках программы будут организованы специальные мероприятия и проведены лекции по тематике. К участию в форуме приглашается молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

На форуме также пройдут мероприятия по формированию у молодежи интереса к благотворительности, добровольному служению обществу в поддержку проведения Года добрых дел в Коми.

Помимо образовательной программы, участникам предстоит принять участие в панельных дискуссиях и лекциях с известными экспертами республиканского и федерального уровней. Ко всему прочему состоится «конвейер проектов» по определению лучших молодежных инициатив.

По сообщению Минобрнауки РК