От Республики Коми на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 140 участников

Половину из них составят волонтеры. Такова квота для Республики Коми. Прием заявок на фестиваль, который пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи, продолжается. Фестиваль станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Российскую Федерацию представят 10 тысяч ребят из 85 субъектов страны.

Праздник объединит молодых лидеров в различных сферах: представители НКО, молодежь, достигшая успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучшие представители студенчества. Как отмечают организаторы, фестиваль должен стать новым этапом в международном сотрудничестве, объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.

Мероприятие проводится раз в четыре года и в 2017 году пройдёт в России, которая становилась хозяйкой фестиваля дважды в годы СССР — в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). VI всемирный фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю историю фестивального движения.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо до 15 апреля заполнить анкету на сайте http://www.russia2017.com в соответствующем разделе. Участниками могут стать российские и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет.

Следить за новостями фестиваля можно на его официальном сайте http://www.russia2017.com и в официальной группе регионального подготовительного комитета фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/wfysrpc11.

По сообщению Минобрнауки РК