Печорские школьники выбрали президентов трудовых отрядов

Территориальная избирательная комиссия города Печоры совместно с сектором молодежной политики и Управлением образования администрации города провела для школьников деловую игру «Выборы».

В течение четырех дней 90 ребят из летних трудовых отрядов школы № 2 и школы № 49 активно участвовали в избирательной кампании. Из увлекательной беседы, проведенной секретарем Территориальной избирательной комиссии города Печоры Ириной Александровной Тихоновой, будущие избиратели узнали – что такое выборы, рассмотрели структуру избирательных комиссий в Российской Федерации и ознакомились с основными этапами избирательной кампании.

Школьники очень ответственно подошли к процессу выдвижения кандидатов в состав Совета ЛТО – от каждого отряда предложили по 2 кандидата. На должность президента отряда в каждой школе были выдвинуты тир кандидатуры. Кандидаты разработали предвыборные программы и успешно выступили перед своими сверстниками с их представлением.

Голосование проводилось на избирательных участках с избирательной урной, ширмой для тайного голосования, членами избирательной комиссии и наблюдателями. Все это придало выборам реальность и особую торжественность. Школьники почувствовали, что выборы — это ответственно. Каждый голосующий расписывался в списке избирателей за полученные бюллетени, проставлял в бюллетенях знак в нужном квадратике и опускал их в избирательную урну.

По окончанию голосования члены избирательной комиссии подвели итоги голосования и определили победителей. Президентом отряда от школы № 2 стала Ольга Дуркина, от школы № 49 Президентом избран Виктор Дмитриев.

Каждый отряд получил сладкий приз от Территориальной избирательной комиссии города Печоры.

По сообщению сектора молодежной политики Печоры