Площадку Коми полюбили гости Всемирного фестиваля молодежи из других стран

Поток интересующихся площадкой Республики Коми на Всемирном фестивале молодежи и студентов не заканчивается. Об этом рассказали кураторы презентационной площадки. По их словам, большой поток людей к площадке был с первого дня, потому что она несколько отличается от других и внешне, и своими предложениями.

«Отзывы хорошие. Люди говорят, что у нас очень красиво, тепло и уютно. Многие приходят каждый день, чтоб познакомиться с чем-то новеньким. Особенно востребованы мастер-классы и игры, например, наши раскраски-антистресс, к созданию которых приложил руку Юрий Лисовский, разлетаются, как горячие пирожки. Большой интерес у участников фестиваля вызывает наша культура, музыкальные инструменты, сама музыка», — делится впечатлениями Светлана Дуксо.

Площадка располагается на 42 квадратных метрах и оснащена мультимедийным оборудованием и светодиодным экраном. Участники фестиваля от Республики Коми проводят с гостями различные презентации нашего региона и мастер-классы. Площадка подготовлена по проекту заведующего отделением дизайна республиканского колледжа искусств Степана Кубика. Ее центральным образом он выбрал дерево Ас пу (Древо жизни), которое является символом роста и сохранения традиций. Оформлена площадка в стиле этнофутуризма.

По сообщению Минобрнауки РК