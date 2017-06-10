Почему стоит участвовать в молодежных форумах

Молодежные форумы – отличная возможность показать себя и заявиться на федеральные гранты. Такую позицию «Комиинформу» высказал директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов, комментируя предстоящую молодежную форумную кампанию как регионального, так и федерального уровня.

Традиционно летом проходит молодежная форумная кампания. В начале июля пройдет самый крупный региональный форум «Инноватика: Крохаль». Под Ухтой соберутся представители работающей молодежи, молодежных общественных советов, добровольцы, начинающие предприниматели, молодые политики и депутаты, ученые, творческие люди. Сквозной темой форума станет Год экологии в России.

Кроме того молодежь из Республики Коми может принять участие во всероссийских молодежных форумах – «Тавриде», «Ладоге», «Территории Смыслов на Клязьме», «Балтийском Артеке». Регистрация на форумы уже открыта.

Как отмечает Сергей Жеребцов, ежегодно участниками «Инноватики: Крохаль» становятся более 200 молодых ребят, на молодежные форумы за пределы Республики Коми выезжают около сотни человек.

«Форумы – это позитивный формат молодежной политики. Для участников – отличная возможность получить новые знания от уникальных экспертов по интересующим направлениям, получить грантовую поддержку на реализацию собственного проекта, поделиться и перенять опыт молодёжи из других регионов России, развить свои личные качества», — считает С. Жеребцов.

По его словам, в рамках федеральной форумной кампании 2016 года молодые таланты республики получили почти 1,5 миллиона рублей. Одним из ярких примеров грантополучателей, по мнению С. Жеребцова, стал проект «Пульс Победы» молодых ребят из Коми Ивана Бобкова и Андрея Андреева. Проект получил статус всероссийского.

«Пульс Победы» направлен на сохранение исторических знаний у молодых россиян путем проведения общественной акции, символом которой стал браслет с нанесением информации о важнейших битвах и операциях Великой Отечественной войны. Тем самым подчеркивается значимость и важность событий, повлиявших на исход Второй мировой войны.

В этом году у молодежи также есть возможность заявить свои проекты на гранты, подчеркнул С. Жеребцов.