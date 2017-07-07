Появился план по развитию волонтерства в России

Вице-премьер Виталий Мутко подписал План мероприятий по развитию волонтерского движения в России. Подготовка Плана осуществлялась Общественной палатой РФ совместно с Агентством стратегических инициатив при активном участии Ассоциации волонтерских центров и Роспатриотцентра в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

В Плане описаны реализация межсекторных мер, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций с органами государственной власти и заинтересованными организациями, мероприятия по развитию механизмов поддержки добровольчества (волонтерства), а также меры, направленные на развитие добровольческого (волонтерского) движения по приоритетным направлениям.

Ожидаемые результаты реализации Плана – это появление единой терминологии, определение полномочий органов исполнительной власти в области поддержки добровольчества, а также координация межведомственного взаимодействия, представление объективной информации о добровольчестве, формирование научно-аналитической базы в целях улучшения мер по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности.

Документ рассчитан до 2020 года.

К сведению: В марте 2017 года Ассоциация волонтерских центров провела в 63 регионах России общественные обсуждения Плана мероприятий по развитию волонтёрского движения. Всего в общественных слушаниях приняли участие около 2000 человек.

По сообщению Ассоциации волонтерских центров