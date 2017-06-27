Поздравление Главы Коми с Днём молодёжи

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил молодых жителей региона с Днём молодежи.

Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с замечательным праздником — Днём молодежи России!

Именно молодёжь является основой любого региона, государства. От ваших знаний, энергии, настойчивости, желания жить и созидать на этой земле зависит будущее республики и страны.

Отрадно, что наша молодёжь является социально активной, стремится к получению качественного образования, самореализации. Всё больше молодых людей отдают предпочтение спорту, здоровому образу жизни, принимают участие в волонтёрском движении, в различных патриотических акциях и других общественно значимых мероприятиях республиканского и всероссийского масштаба.

Юность — это прекрасная пора в жизни любого человека, время познаний и открытий, дерзаний и смелых поисков, уверенности, что весь мир открыт перед тобой и любая цель по плечу.

Желаю вам, как можно дольше сохранить это состояние души, не бояться мечтать, определять для себя смелые цели и стремиться к их достижению. Успехов вам во всех начинаниях, исполнения жизненных планов, веры в себя и нашу страну — великую Россию!

Глава Республики Коми С.А. Гапликов