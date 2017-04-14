Правительство Коми поддержит сельскую молодежь

В селе Выльгорт Сыктывдинского района состоялось открытие I республиканского форума сельской молодежи «Ёрт» («Друг»). Форум организован при поддержке регионального отделения Российского союза сельской молодежи. Сразу за торжественной частью последовала панельная дискуссия «Село – территория возможностей», в которой приняла участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

В приветственном слове Н. Михальченкова отметила, что сегодня сельская молодежь является одним из приоритетов государственной политики и именно той части молодежи, которая готова вести других за собой, должна оказываться необходимая ресурсная поддержка. Также министр сформировала три ключевые задачи, которые стоят перед органами государственной власти Республики Коми. Одной из них Н. Михальченкова считает создание опорных центров, которые помогли бы выявлять лидеров, помогать им реализовывать собственные проекты, например, в области предпринимательства. На начальном этапе такими центрами предложено сделать учреждения сферы образования: школы, средние профессиональные организации и вузы. Такая практика отработана в Сыктывкаре, в том числе в виде создания малых предприятий при образовательных организациях. И в республике есть все возможности переносить этот опыт на уровень села.

Следующим важным фактором развития села, по мнению Н. Михальченковой, является создание стимулов для возвращения кадров в село после получения образования в городах:

– Необходимо находить стимулы, чтобы сельская молодежь возвращалась на село после получения профессионального образования. И не только возвращалась, но целенаправленно туда приезжала, – отметила Н. Михальченкова.

Третья задача, сформированная спикером, напрямую связана с жизнью на селе:

– Появляется жизнь, если есть семьи для рождения детей, достаточная инфраструктура для образования и здравоохранения и работа или сопутствующие предприятия. Эту задачу мы должны решать все вместе, чтобы появилась координация наших усилий, – заключила Н. Михальченкова.

В рамках панельной дискуссии у участников форума была возможность задать свой вопрос одному из приглашенных экспертов. Представители сельской молодежи предложили начинать обучение азам бизнеса еще со школьной скамьи, чтобы в дальнейшем молодежи было легче в этом ориентироваться и открывать свое дело. В ответ на это Н. Михальченкова отметила, что уроки предпринимательской деятельности в школах действительно будут введены, соответствующие решения были приняты на днях в рамках Московского международного образовательного салона.

Первый заместитель председателя Центрального совета – исполнительный директор «Российского союза сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский отметил высокую заинтересованность региональных органов власти в поддержке сельской молодежи в Республике Коми, потому что соответствующие программы существуют далеко не во всех регионах страны.

Также форумчан интересовали вопросы сельского досуга, поддержки сельских учителей и создания детских садов или детских комнат при организациях. Н. Михальченкова отметила, что все эти вопросы будут взяты на контроль, а по многим вопросам, таким как предоставление школьных спортивных залов для досуга сельчан, решения уже приняты, и осталось только выяснить, как донести их до ответственных за реализацию.

Актуальный вопрос о развитии Российского движения школьников и движения «Юнармия» подняла одна из участниц форума. Н. Михальченкова сообщила, что первые средства на развитие РДШ и Юнармии будут направлены летом, чтобы в течение летнего периода подготовить актив организаций и с сентября движения начали развиваться. Также на официальном уровне будет поставлен вопрос о введении ставки координатора РДШ в школах.

По итогам встречи Н. Михальченкова сообщила, что в ближайшем времени планируется введение в штат Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми специалиста по работе с сельской молодежью, и предложила рассмотреть предложение о работе в этой должности одному из участников форума, Александру Ермолину, руководителю администрации СП «Пажга».

По сообщению Минобрнауки РК