Предложения молодежи в закон о молодежной политике в Общественной палате Коми посчитали «сырыми»

В столице Коми обсудили изменения в республиканском законе «О молодежной политике». Круглый стол с молодежными парламентскими и правительственными объединениями прошел сегодня на площадке Общественной палаты Коми.

Как отметила в начале встречи председатель региональной Палаты Галина Киселёва, сегодня важно обсуждать концепцию молодежной политики, которая пока находится в стадии разработки. Главное, чтобы представители молодежных объединений высказывали действительно то, что их волнует и что они хотели бы изменить в законодательстве.

Замруководителя «Молодой гвардии» Коми Валентина Митракова пояснила: сегодняшнее рабочее совещание стало логическим продолжением вчерашней встречи в Госдуме, где как раз обсуждался вопрос молодежной политики в стране.

До коллег В.Митракова донесла, что в Думе пытаются прийти к единому подходу в ее реализации, предлагая систематизировать уже существующую базу.

Представитель «Молодой гвардии» Владлен Кононов озвучил предлагаемые молодежными объединениями Коми поправки в республиканский закон «О молодежной политике».

Так, например, активисты предлагают обязать муниципалитеты организовать молодежные советы на своих территориях. Предложение впоследствии раскритиковали сами же участники круглого стола, отметив, что молодежные объединения не уполномочены требовать обязать сделать что-либо руководителей городов и районов.

Критически восприняли участники встречи и поправку «создание условий для обеспечения экономической самостоятельности молодежи», задав сами себе резонный вопрос: «а что, сейчас таких условий нет?».

Многие высказались за более качественное информационное обеспечение молодежной политики Коми, а также поддержали наличие в законе поправки, касающейся мер поддержки молодых семей.

Однако представители старшего поколения, присутствовавшие на встрече, посоветовали молодым политикам все же посмотреть на предлагаемые поправки еще раз. Инициативы хорошие, однако до вынесения на широкие обсуждения их нужно «пропустить через сито узких экспертов», считает директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев.

«Если вы предлагаете внести изменения в закон, нужно четко понимать, зачем это делается. Пока предложения достаточно сырые», — подчеркнул он.

На это руководитель «Молодой Гвардии» в Коми Александр Жданов ответил, что главное, чтобы после «отфильтровки» поправок и информации, осталось, с чем работать.

Член ОП РК Мнацакан Никогосян, в свою очередь, заметил, что пока не ясно, для чего проходят подобные встречи. Тема поправок в закон о молодежной политике уже обсуждалась в стенах Госсовета Коми. Документ о внесении изменений в законодательство вновь отправится на доработку.

Ярослава Пархачёва, ИА «Комиинформ»