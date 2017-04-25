Проект Молодёжного правительства Коми «Синергия» пользуется спросом у начинающих предпринимателей

В Городском центре предпринимательства и инноваций состоялась ознакомительная встреча членов проектной группы Екатерины Батенковой и Александра Иванова с начинающими предпринимателями, проходящими профподготовку. В ходе встречи слушатели Центра были ознакомлены с деятельностью проекта и выразили активную заинтересованность в его услугах.

«Сейчас наша цель – помочь начинающим предпринимателям в исследовании потребностей граждан для того, чтобы принять верные решения по производству и продажам. С появлением новых малых предприятий появятся и новые рабочие места, которых не хватает нашей республике.

Наша проектная группа также прошла обучение в Центре, апробировав полученные знания при проведении пилотных рыночных исследований. Сейчас мы готовы и дальше помогать в этом начинающим предпринимателям» — прокомментировала руководитель проекта Екатерина Батенкова.

Показателем эффективности проекта «Синергия» является увеличение числа субъектов малого бизнеса, реально прошедших регистрацию и развернувших свое дело. Очевидно, что без качественных исследований на этапе подготовки бизнес-плана успешный бизнес не построить. Помощь в проведении исследования рынков сбыта начинающим предпринимателям – это цель проекта «Синергия».

Важно отметить, что взаимодействие с начинающими предпринимателями в рамках проекта помогает также получить довольно полное представление о проблемах, которые сегодня стоят перед ними. Эффективность государственной поддержки начинающих предпринимателей нуждается в оценке. Мер такой поддержки существует много: это не только гранты, но также льготная аренда помещений, субсидирование расходов и другое. В настоящий момент расходы на грантовую поддержку предпринимателей сокращаются, федеральных средств объективно становится меньше. Поэтому как никогда важно информировать начинающих предпринимателей обо всех видах поддержки, сделать этот процесс открытым и удобным для всех заинтересованных лиц.

По сообщению Молодежного правительства РК