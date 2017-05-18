«Рецепт успеха в республике»: как остановить утечку молодых кадров

Уже во второй раз в дискуссионном клубе политической партии «Единая Россия» обсуждали, как убедить молодежь оставаться жить и работать в регионе. Заседание прошло под темой «Рецепт успеха в республике». Нужные ингредиенты пытались найти политики и общественники. Молодежь составляла примерно половину участников.

Один из молодых активистов и модератор обсуждения Владислав Донченко привел данные опроса, проведенного в интернете с помощью «Гугл формы». Согласно его результатам, 57% респондентов не считают, что в Коми достаточно возможностей для самореализации. Большинство связывает это с проблемой трудоустройства и тем, что нечем занять свободное время. Исправить ситуацию, по мнению опрошенных, могут увеличение количества рабочих мест и создание атмосферы уверенности в завтрашнем дне.

Второй модератор дискуссии, Григорий Спичак, заметил, что на эти данные не стоит слишком серьезно опираться, ведь вряд ли в опросе через «Гугл форму» участвовала сельская молодежь. По его мнению, если в 1990-е у молодежи было стремление заработать, то сейчас – просто работать.

По наблюдениям молодого предпринимателя Игоря Киселёва, молодежь жаждет общаться со взрослыми, набираться у них опыта. Нужно создать некое сообщество, клуб патриотов Коми. Внутри него предприниматели могли бы делиться с молодежью секретами бизнеса, да и представителям власти не помешало бы пообщаться с молодежью, рассказать о своей деятельности, так как уровень доверия власти к государству критический.

Он предложил воспитывать свою элиту, молодых людей, которые бы стали образцами для подражания сверстниками. Он считает, что правильно будет опираться на учащихся лицеев и гимназий. Правда, при этом признал, что как раз они и стремятся уехать из республики.

«До тех пор, пока директора лицеев в своих отчетах гордятся тем, сколько их выпускников поступили в столичные вузы, ничего не изменится. Надо, чтобы они доносили до ребят, что они нужны республике», — уверен И.Киселёв.

Директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев не видит по своим студентам, что они хотят покинуть Коми. Надо уметь слушать молодежь, понимать, что они хотят сделать, и помогать им. Однако часто получается так, что инициатива самой молодежи угасает через месяц, они перестают заниматься своими проектами.

Куратор проекта «Код здоровья» Семён Кулешов считает, что в республике нет пропаганды рабочих профессий. Он отметил завышенные ожидания молодежи, которая хочет сразу получать по 80 тысяч в месяц.

Главный специалист по реализации проектной деятельности рескома «Единой России» Анна Душейко согласна с тем, что молодежь живет в мифах. Она уверена, что Коми нуждается в создании положительного имиджа.

«Есть два способа подчеркнуть талию: убрать живот или отрастить зад. Давайте говорить правду, что в других регионах плохо. Что в московском «Макдоналдсе» получают совсем немного», — предложил в ответ С.Кулешов.

Руководитель управления занятости минтруда Александр Хохлов вспомнил свои школьные годы. Их учитель, представитель старшего поколения, говорила, чтобы они ни в коем случае не уезжали в Питер, потому что там могут убить. Затем на ее место пришла молодой педагог, которая прямым текстом говорила, что делать тут нечего. Кстати, теперь она стала директором школы.

Член Совета Федерации России от Коми Дмитрий Шатохин сообщил две новости о своем проекте «Ты нужен республике». Плохая в том, что уже полтора месяца он никуда не движется. Хорошая – на местах, в муниципалитетах и учебных заведениях, стали проводить локальные акции с тем же смыслом и под таким же названием.

Сенатор уверен, что миграцию остановить нереально. И сейчас в России происходит процесс агломерации, то есть укрупнение больших населенных пунктов за счет малочисленных. Хотя в этом никто из руководства страны не признается, но факты это подтверждают. Большая часть федеральных денег идет на улучшение инфраструктуры крупных городов.

Также он отметил то, что концепция развития Республики Коми есть, то концепции развития всей страны до сих пор нет. А без этого документа невозможно точно определить, какие предприятия будут работать на территории региона и сколько человек понадобится на их обслуживание.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва