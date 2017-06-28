Ромолодежь официально поблагодарила троих молодых руководителей из Коми

Директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов, руководитель Центра студенческих инициатив Департамента по молодежной политике Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Яна Вершинина и региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Коми Анна Гагарина получили благодарности от имени ведомства за большой вклад в развитие и реализацию проектов и программ в сфере государственной молодежной политики.

Благодарности торжественно вручила Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

По сообщению Минобрнауки РК