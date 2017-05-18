Росмолодежь наметила планы на 2017 год

В Москве прошло заседание коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на тему «Об итогах деятельности в 2016 году и планах по реализации государственной молодежной политики на 2017». Делегацию от Республики Коми представляли заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова и председатель регионального отделения Российского движения школьников Ольга Медведева.

На заседании обсудили вопросы подготовки к парламентским слушаниям и итоги работы Росмолодежи за 2016 год и планы на 2017 год, подвели результаты работы Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи за прошлый год, коснулись трудового и гражданского патриотического воспитания и итогов молодежных круглых столов. Кроме того заслушали выступления докладчиков о взаимодействии и поддержке некоммерческих организаций и сотрудничестве Росмолодежи с некоммерческим сектором в сфере патриотического воспитания.

Выступая на коллегии, министр образования и науки России Ольга Васильева затронула множество аспектов, касающихся молодежной политики. По ее словам, в России формируется новая комплексная модель работы с молодёжью, позволяющая с ответственностью реализовывать потенциалы молодежи, формировать ценности с учётом государственных национальных интересов и оказывать организационную, финансовую и общественную поддержку молодежи по разным направлениям государственной молодёжной политики.

Министр также отметила, что в России молодежь активно задействована в социальной политике и что Росмолодежь правильно работает с молодёжными лидерами через форумную кампанию. Ольга Васильева оценила хорошие результаты Российского движения школьников. По всей стране из 1247 школ 247 являются опорными в этом вопросе. Кстати, в Коми 29 школ внедряют проекты Российского движения школьников.

«Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям», — такое мнение высказала Наталья Михальченкова, полностью поддерживая выступление главы министерства образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой.

В результате заседания коллегия вынесла несколько стратегически важных решений на предстоящий год, в числе которых международное молодежное сотрудничество, формирование культуры и здорового образа жизни среди молодого поколения, развитие институтов молодежной политики и создание условий для самореализации молодежи.

Итоги прошедшего заседания коллегии будут рассмотрены в Коми на следующей неделе с участием всех молодёжных объединений.

По сообщению Минобрнауки РК