Руководители РДШ Коми рассказали об итогах работы зампреду регионального правительства

Председатель и региональный координатор регионального отделения «Российское движение школьников» в Республике Коми Ольга Медведева и Василий Андреев приняли участие в работе Круглого стола по вопросам реализации молодёжной политики на территории Республики, который прошел на базе Коми республиканской академии госслужбы и управления.

Круглый стол прошел под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Коми — министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой.

В работе приняли участие представители подведомственных министерству учреждений: детских домов, средних и высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, а также заместители министра и руководители отделов министерства, заместители руководителей по социальным вопросам муниципальных образований и руководители отделов по делам молодежи муниципалитетов.

Ольга Медведева в рамках Круглого стола подвела итоги работы опорных и пилотных школ региона и наметила основные пути развития организации в Республике Коми. Наталья Михальченкова рекомендовала руководителям образовательных организаций использовать модель организации Российского движения школьников в своих учреждениях.

По сообщению Российского движения школьников Коми