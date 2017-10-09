Семь школ Коми вошли в перечень 200 лучших школ РДШ

По итогам мониторинга Российского детско-юношеского центра и Российского движения школьников (РДШ), семь школ региона вошли в перечень 200 лучших школ Российского движения школьников.

Это школы с. Объячево и Койгородка, Гимназия № 1 г. Сыктывкара, Дворец творчества и молодежи г. Воркуты, Центр дополнительного образования г. Усинска, СОШ № 12 г. Сыктывкара и СОШ № 2 г. Ухта. По словам регионального координатора Российского движения школьников в Республике Коми Василия Андреева, все школы получили благодарственные письма от Российского детско-юношеского центра и Российского движения школьников. «Это хороший и заслуженный результат большой и слаженной работы. Педагоги-кураторы пилотных площадок, педагогический коллектив школ — самоотверженные люди, которые поняли целесообразность и значимость участия в Российском движении школьников. Событий в минувший год было более чем достаточно. Трудно представить, но школы — победители организовали и провели все или почти все. И не просто провели, а показали высокий результат», — прокомментировала председатель Регионального отделения Российского движения школьников в Республике Коми Ольга Медведева.

По ее словам, в главное, что обеспечило высокий результат — создание той модели организации деятельности РДШ в пилотной площадке, рекомендуемой Росдетцентром, поддержка партнеров, главный из которых — Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Результат работы по РДШ в регионе признан на федеральном уровне как один из наиболее успешных в России. По количеству и качеству организации деятельности (вовлечение школьников, их количество, результаты их участия во всероссийских акциях, конкурсах) Коми входит в десятку самых успешных регионов.

«Когда в других регионах еще только начинают задумываться о региональных слетах и тематических сменах в летних лагерях, то наше Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми уже предлагает нам такие возможности. Представители ведомства и его первые лица всегда были с нами на слетах, посещали летние лагеря, где реализовывалась программа Российского движения школьников, принимали участие в большом семинаре для педагогов республике по запуску РДШ в образовательных организациях», — отметила Ольга Медведева.

Напомним, активную деятельность на уровне России движение начало 1 сентября прошлого года. По всей стране из 1247 школ 247 являются опорными в этом вопросе. В Республике Коми 29 школ внедряют проекты Российского движения школьников. В двух опорных площадках — школе села Объячево Прилузского района и Гимназии №1 Сыктывкара — сформирована именно та модель организации Российского движения школьников, которую планировалось создать в «идеальном варианте». В этих пилотных площадках активно начинают реализовываться все 4 направления деятельности РДШ, дети принимают участие в огромном количестве акций, конкурсов.

По сообщению Минобрнауки РК