Сергей Гапликов: «Чтобы привлечь молодежь в сельскую местность, необходимо решить жилищный вопрос»

Глава Республики Коми Сергей Гапликов предложил использовать все возможные ресурсы для привлечения в сельскую местность молодых специалистов. И в первую очередь необходимо решать вопрос с жильём. Об этом заявил глава региона в ходе рабочей поездки в Койгородский район.

В селе Грива Глава Республики Коми Сергей Гапликов обратил внимание на недостроенное здание детского сада на 90 мест: строительство объекта было прервано в 80-х годах, сегодня двухэтажное кирпичное здание не используется. Глава региона поручил Минстрою и Минобрнауки региона рассмотреть возможность завершения строительства объекта, переоборудовав его под жилой многоквартирный дом.

«Чтобы привлечь новые кадры в сельскую местность, в первую очередь необходимо решить жилищный вопрос, который, особенно для молодых людей, является зачастую решающим при выборе места трудоустройства. Необходимо проработать возможные варианты по завершению строительства и переоборудованию данного здания в жилой дом, в котором можно будет в рамках социального найма предоставлять жильё специалистам, в которых сегодня нуждается село Грива», — обозначил задачу Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По сообщению пресс-службы Главы РК