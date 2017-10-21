Сергей Гапликов: «Молодёжь Республики Коми достойно представила регион на всемирном фестивале»

Глава Республики Коми сегодня принял участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в городе Сочи. Руководитель региона посетил множество презентационных площадок, в том числе Республик Коми и Чувашия, Ненецкого автономного округа, Киргизии, а также пообщался с представителями делегации республики.

Креативный стенд Республики Коми посетили свыше 16 тысяч человек. Центральный образ площадки — «Древо жизни» — символ объединения, роста и сохранения своих корней. Работа на презентационной площадке ведётся на двух языках, русском и английском, с обязательным использованием отдельных слов и словосочетаний на коми языке. Фоновая музыка — коми композиторов в современной аранжировке. Здесь можно и отдохнуть, и пройти экспресс курс коми языка, поучаствовать в мастер-классах по росписи в зверином стиле или научиться делать куклы-обереги. Всем желающим также предлагается отправить открытку с коми мотивами себе на родину.

«Вы очень достойно представляете наш северный край. Он становится гораздо ближе и теплее для многих, кто раньше не был знаком с Республикой Коми. И то, что вы собрались здесь, объединив свои таланты, умения и устремления в будущее, очень важно для всех нас. Уверен, опыт и знания, которые вы приобрели здесь, получат позитивное развитие и дадут новый толчок молодёжному движению республики», — заявил Глава Республики Коми.

Сегодня Сергей Гапликов также проведёт экскурсию для молодёжи республики по Олимпийскому парку в Сочи и расскажет, как строились под его руководством самые грандиозные спортивные объекты страны.

Республику Коми на Фестивале представляют 70 талантливых ребят – студенты ВУЗов, молодые специалисты, общественники. Ещё 50 человек оказывают помощь в организации проведения молодёжного форума в качестве волонтёров.

По сообщению пресс-службы Главы РК