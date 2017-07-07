Сергей Гапликов наградил авторов лучших проектов «Крохаля»

Глава Республики Коми предложил участникам республиканского молодежного форума «Инноватика: Крохаль» внести свой вклад в развитие региона. Выступая на торжественной церемонии закрытия, глава региона отметил, что форум собрал самую активную молодежь с богатым потенциалом.

«Ваши итоговые проекты, которые мы сегодня обсуждали, обязательно будут внедрены. Как и любая идея, инициатива, исходящая от вас, будет взята на вооружение. Чем больше таких молодежных инициатив у нас будет реализовываться, тем вам самим будет интереснее; вы найдете ту сферу, где сможете себя найти и применить свой талант, – обратился к участникам форума Сергей Гапликов. – Я верю в вас, в будущее республики. Верю в ту важную составляющую, которую наш регион несет в целом для развития страны. Вы – та надежная опора, на которую я рассчитываю в будущем, которая будет помогать реализовывать идеи».

Руководитель региона также наградил победителей «Конвейера проектов» по определению лучших молодежных инициатив. Всего на конкурс было подано 26 заявок, в финал вышли 9. Их авторы получили на реализацию инициатив от 15 до 30 тысяч рублей.

***По мнению экспертов наиболее интересными инициативами признаны проекты Станислава Зайцева «Автоквест «АвтоМонополия» и Олега Исакова «Квест «Бегущий волонтер».

Сертификаты также получили:

Сергей Васильев, проект «Слет военно-патриотических клубов»;

Полина Гутиева, проект «Ассоциация студсоветов СПО»;

Владислав Дониченко, проект «Лекторий «Пифагоровы штаны»;

Юлия Кецко, проект «Интернет-долголетие»;

Руслан Садков, проект «Поэтический Слэм «Poetry Box»;

Екатерина Холопова, проект «Своя планета»;

Руслан Фаюршин, проект «Межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи «Печорские игрища».

По сообщению пресс-службы Главы РК