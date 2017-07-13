Сергей Жеребцов: «Молодежная политика нуждается в серьезной работе»

На сегодня в России нет закона о молодежи, однако необходимость его принятия становится очевидной. Свое видение законопроекта описал директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов. Он подчеркнул, что законодательное регулирование в молодежной среде — необходимая мера.

«Молодежная политика действительно нуждается в серьезной работе, регулировать эти процессы важно и нужно. Закрепить принципы работы в этой отрасли необходимо на федеральном законодательном уровне. Мое личное мнение, что федеральный центр должен вырабатывать политику, а субъекты ее реализовывать, как это происходит, например, в системе образования, — отметил он и продолжил: — Возможность централизованно регулировать работу с молодежью по всей стране, как в маленьких селах, так и в больших городах, позволит эффективно решать многие задачи».

Напомним, вопросы молодежной политики, благотворительности и волонтерства обсуждались на прошедшей в понедельник встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с сенаторами и членами Палаты молодых законодателей. Участники встречи отметили несовершенство федерального законодательства и обозначили отсутствие в стране базового федерального закона о молодежи как существенную недоработку.

При этом базовые законы о молодежной политике существуют в 92% субъектов Российской Федерации. По словам сенатора от Республики Коми Дмитрия Шатохина, в настоящее время необходимо серьезно задуматься о содержании документа. Еще одна важная сфера, которой коснулись участники встречи, – благотворительность и волонтерство. По инициативе Совета Федерации в Государственную Думу уже внесен законопроект, регулирующий эти отрасли.

Как отметила в ходе диалога Валентина Матвиенко, некоторые волонтерские организации при этом высказывают опасения, что закон может заорганизовать их работу, поставить бюрократические препоны, однако, по словам спикера, этого не произойдет. Закон направлен на поддержку волонтерства, создание условий для этих организаций, повышения их статуса.

Данный законопроект являются важными и для Республики Коми, где сегодня проводятся масштабные молодежные мероприятия, и активно развивается волонтерское движение.

«Регулирование прав и статуса волонтеров, создание единого правового поля в этом вопросе — это важное и актуальное решение, поскольку сегодня волонтерство развивается как нерегулируемое движение. Права и обязанности его участников каждый трактует как хочет. При этом утверждение правил работы с волонтерами устранило бы ряд проблем во всех субъектах РФ», — заметил С.Жеребцов.

В среде волонтеров на текущий момент существуют очевидные проблемы. Такие как, например, работа благополучателей — организаций которые пользуются услугами добровольцев. Многие из них, к сожалению, воспринимают волонтеров только лишь как бесплатную рабочую силу.

«Работа волонтеров не оплачивается, но человек, который «волонтерит», отдает свои время и труд на пользу общества, должен работать в комфортных условиях. Волонтеры должны обеспечиваться и транспортом, и теплой одеждой в холодное время года, и проживанием, и сотовой связью, и питанием, и элементарно питьевой водой. Не все благополучатели это понимают», — подчеркнул он.

По его словам, в стране случались ситуации, когда организатор приглашал несколько сотен волонтеров для работ в жаркий день и даже не был готов к тому, что людям потребуется питье. Это в очередной раз говорит о необходимости законодательного регулирования в этой среде.

Наталья Петрова, ИА «Комиинформ»