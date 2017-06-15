Символом Всемирного фестиваля молодежи и студентов станет Че Гевара

Один из кумиров нескольких поколений молодежи Эрнесто Че Гевара объявлен символом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. 14 июня, в день рождения кубинского революционера, об этом напомнили в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

В 1956 году 28-летний врач Эрнесто Гевара начал партизанскую борьбу в отряде Фиделя Кастро. Через два года революция победила, и Че стал президентом национального банка, а в 33 года — министром промышленности Кубы.

В составе официальной делегации Че поселил СССР, где вместе с Юрием Гагариным стоял у истоков общества советско-кубинской дружбы. Написал «Дневник мотоциклиста», «Эпизоды революционной войны» и ряд других книг. Погиб в 39 лет, его вдова и дети до сих пор живут на Кубе.

Таким образом организаторы продолжили традицию посвящать фестиваль выдающимся личностям. Еще одним символом молодежного саммита стал борец за независимость Западной Сахары Мохаммед Абдельазиз.

Республику Коми на Всемирном молодежном фестивале представят 120 человек: 70 участников и 50 волонтеров. Отбором кандидатов на фестиваль занимался региональный подготовительный комитет, который рассмотрел 517 заявок, отправленных соискателями. Таким образом, конкурс среди молодых людей составил более семи человек на место. Эксперты оценивали опыт ведения проектной деятельности и реализации собственных идей, наличие опыта общественной деятельности, наличие дипломов, степеней, грантов различного уровня, знание иностранных языков.

Всего в нем примут участие более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.