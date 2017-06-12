Состоялась первая рабочая видеоконференция между Молодёжными правительствами Северо-Запада

Члены Молодёжного правительства Республики Коми провели видеоконференцию с представителями молодёжных правительств других регионов Северо-Западного Федерального округа.

Конференция состоялась 11 июня, в ней приняли участие Молодёжные правительства Республики Коми, Архангельской, Калининградской и Ленинградской областей.

Организатором конференции выступил Андрей Ходыков – координатор Ассоциации молодёжных правительств по Северо-Западному Федеральному округу.

В ходе конференции представители молодёжных правительств дали Ассоциации обратную связь по организации рейтинга Молодёжных правительств, который проводился в апреле этого года во время съезда Молодёжных правительств в Казани. Также были подняты вопросы об уставах Молодёжных правительств, общей системе набора членов Молодёжных правительств и форуме Ладога-2017, где у Ассоциации будет своя образовательная площадка, а от Молодёжных правительств приедут свои представители.