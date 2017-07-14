Состояние молодежной политики в Коми оценит сама молодежь

Общественная палата России совместно с движением «Волонтеры Победы» проведет мониторинг состояния молодежной политики в регионах страны. Предполагается, что вести мониторинг будут координаторы, отобранные из числа активной молодежи. Они будут собирать обратную связь от молодежи на местах.

«Понимание потребностей, особенностей, стереотипов мышления и поведения молодого поколения является одним из главных факторов при реализации молодежной политики. Именно поэтому крайне важно получать обратную связь от самой молодежи. Наряду с цифрами и отчетами, доказательством качества молодежной политики должно стать именно мнение тех, на кого направлена эта политика», — рассказала инициатор мониторинга, член Комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова.

Республика Коми активно включилась в этот процесс.

«Координатор в регионе честно и в короткие сроки проводит мониторинг работы госорганов по разработанной анкете. Также в задачу координатора входит найти адекватных людей в муниципалитетах, координировать процесс мониторинга и взаимодействовать с Общественной палатой РФ. Основные критерии для претендентов: наличие опыта проектной деятельности, готовность давать объективную оценку ситуации в своем муниципалитете и регионе», — рассказала «Комиинформу» руководитель «Волонтеров Победы Коми» Анна Гагарина.

Вопросы, содержащиеся в анкете, пока не раскрываются. Пока известно, что один из них касается наличия отдельного органа власти, курирующего молодежную политику в регионе.

После мониторинга в каждом федеральном округе, ориентировочно в сентябре, будет организовано проведение дизайн-сессий с целью выявления потребностей и проблем молодежи.

Итоговым мероприятием станет круглый стол в начале октября по результатам исследований, чтобы определить, какие действия следует предпринять, чтобы решить конкретные проблемы. Рассмотрят целесообразность принятия закона о государственной молодежной политике, эффективность федеральной целевой программы «Молодежь России» и прочее.

Проанализировать и оценить ее состояние молодежной политики предлагается студентам, представителям различных молодежных организаций и работающей молодежи. Чтобы присоединиться к проекту и стать координатором мониторинга в своем регионе, необходимо заполнить анкету и прислать ее на почту proverim_vmeste@oprf.ru до 28 июля.