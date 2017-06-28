Стартовал форм «Территория смыслов на Клязьме»

Начал свою работу Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», который развернулся во Владимирской области и продлится до 20 августа и где примут участие порядка 7 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. На протяжении всей работы форума на нем будут представители республики.

Образовательная программа форума «Территория смыслов на Клязьме» поделена на семь тематических смен: «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» (с 27 июня по 3 июля); «Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей» (с 5 по 11 июля); «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса» (с 13 по 19 июля); «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов» (с 21 по 27 июля); «Молодые парламентарии и политические лидеры» (с 29 июля по 4 августа); «Молодые политологи и социологи» (с 6 по 12 августа) и «Молодые специалисты транспортной отрасли» (с 12 по 20 августа). На каждой из этих смен будут представители нашего региона – по 8 человек.

Кроме того в рамках форума организован Всероссийский молодежный конкурс проектов социальной направленности. Лучшие из работ наградят грантами в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей.

***«Территория смыслов» открывает большую летнюю форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи, которая в этом году предваряет ключевое событие страны в сфере молодежной политики – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

По сообщению Минобрнауки РК