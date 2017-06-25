Стартовал молодежный форум «Ладога»

16 молодых людей из Республики Коми в эти дни принимают участие в крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2017». Мероприятие проходит в Ленинградской области с 24 июня по 1 июля.

В этом году организаторы ожидают более тысячи участников в возрасте от 18 лет из разных субъектов России, а также соотечественников из-за рубежа. Работа форума будет проходить на нескольких образовательных площадках. В федеральной секции «Молодежное самоуправление» примут участие молодые политические и гражданские лидеры со всех регионов России. Окружная площадка «Добровольчества» соберет неравнодушных молодых людей Северо-Запада. Региональная площадка «Сельская молодежь» будет работать для молодых специалистов в сфере развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Представители делегации из Коми примут участие в работе двух площадок: по самоуправлению и добровольчеству.

Для участников «Ладоги» также запланировано проведение окружного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов, по итогам которого победители получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Кроме того в рамках форума традиционно пройдет День регионов, в котором принимают участие губернаторы всех субъектов Северо-Западного федерального округа.

Предполагается, что в рамках форума с молодыми ребятами из республики встретится глава Республики Коми Сергей Гапликов. Участники форума не только смогут побеседовать с руководителем региона в свободном формате, но и представить свои проекты и идеи.