Стипендии с 1 сентября вырастут почти на шесть процентов

31.01.2017   // Политика   0
Медведев рассчитывает, что молодежь воспользуется господдержкой в бизнесе

Правительство Российской Федерации выделяет в 2017 году 706 миллиардов рублей на выплату федеральных социальных пособий и компенсаций, а также стипендий с учетом их индексации. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На совещании со своими заместителями Д.Медведев напомнил, что с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд. Ранее директор департамента финансов Минобрнауки России Андрей Зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%.

Добавить комментарий

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien