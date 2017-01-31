Стипендии с 1 сентября вырастут почти на шесть процентов

Правительство Российской Федерации выделяет в 2017 году 706 миллиардов рублей на выплату федеральных социальных пособий и компенсаций, а также стипендий с учетом их индексации. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На совещании со своими заместителями Д.Медведев напомнил, что с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд. Ранее директор департамента финансов Минобрнауки России Андрей Зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%.