Студентка СГУ пообщалась с вице-премьером правительства России

В честь дня студента интеллектуальная молодежь и элита российского студенчества из 45 вузов страны собралась под эгидой Российского Союза Молодежи и Министерства образования и науки России. В течение двух дней молодые люди обсуждали перспективы развития интеллектуальных ресурсов и задавали вопросы зампреду правительства России Ольге Голодец. СГУ им. Питирима Сорокина и в целом Республику Коми представила студентка третьего курса Института экономики и финансов Мария Гошева.

24 января в Москве собрались студенты из 45 вузов страны, представляющие 22 региона России. В Росстудцентре для участников съезда прошла стратегическая сессия «О формах поддержки талантливой молодежи в Российской Федерации». Тренеры Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ организовали мозговой штурм на тему перспектив развития клуба «Российские интеллектуальные ресурсы», а также научили ребят основам делового общения и командообразования.

Продолжилось общение в Минобрнауки России встречей с директором Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Игорем Михеевым, руководителем Российского студенческого центра Русланом Махмутовым и председателем Российского Союза Молодежи Павлом Красноруцким.

В Татьянин день и свой профессиональный праздник студенты встретились с заместителем Председателя Правительства РФ Ольгой Голодец и заместителем Министра образования и науки России Людмилой Огородовой. Беседа прошла в студии международного информационного агентства «Россия сегодня». Поздравляя собравшихся с праздником, Ольга Голодец призналась, что День российского студенчества – один из ее самых любимых праздников.

— В наших вузах сегодня проходят обучение 5 миллионов студентов. И для всех нас студенчество и университетское образование – предмет особой заботы. В России успешно реализуются специальные проекты, которые позволяют нашим вузам уверенно себя чувствовать не только на внутрироссийской площадке, но и на мировой арене, – отметила она.

— Я поехала на эту встречу как представитель творческой молодежи по линии организации Всероссийского проекта «Универвидение». Очень чувствовалось, что там собрались не просто студенты, а люди, представляющие определенные секторы: интеллектуальная элита, молодые ученые, творческие люди, общественники, послы Русского языка. Очень впечатлил уровень студентов, поэтому больше всего запомнилось именно общение с ребятами — мы делились опытом, рассказывали о своих проблемах на местах и способах их решения. Пожалуй, это было самым продуктивным после встречи с заместителем Председателя Правительства Ольгой Голодец, хотя изначально по программе нам обещали самого Дмитрия Медведева, — поделилась впечатлениями о поездке Мария Гошева.

В конце второго дня участники встречи посоревновались в интеллектуальной игре «Универсариум», вел которую Алексей Блинов.

По сообщению Медиацентра VERBUM