Студенты поспорили о «чёрном пиаре»

Возможны ли выборы без «черного пиара»: ответ на этот вопрос искали студенты дискуссионного клуба при Центре «Наследие» имени Питирима Сорокина. Очередное заседание клуба состоялось вчера, 20 апреля, в зале Финно-угорского культурного центра Российской Федерации.

В дебатах, организованных Избирательной комиссией Республики Коми и Центром «Наследие» имени Питирима Сорокина, участвовали студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина и Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Тема дебатов – возможны ли выборы без «черного пиара»? – уже долгие годы является актуальной и активно обсуждается как на бытовом уровне, так и в средствах массовой информации. Общепризнанной является точка зрения о том, что технологии «чёрного пиара» недопустимы на выборах, что выборы должны проходить честно и без компромата, который кандидаты представляют друг против друга. В то же самое время, редко какие выборы проходят без применения технологий «чёрного пиара» и в этот раз ребятам предстояло подискутировать и решить, возможно ли проведение выборов без грязных PR- технологий?

Команда института гуманитарных наук в составе Владислава Ежова и Никиты Краева защищала тезис о том, что выборы без «черного пиара» возможны. В ходе своего выступления ребята делали упор на то, что применение технологий «черного пиара» несет вред не только тем, против кого его применяют, а и тем, кто применяет. Указывали ребята также и на недопустимость использования таких технологий с моральной точки зрения, а также на то, что применение грязных предвыборных технологий вредит всему государству и порочит само существование системы представительной демократии.

В противовес им команда академии в составе Надежды Билецкой и Марии Козловой делала упор на эффективность таких технологий. Девушки указывали на тот факт, что практически ни одни выборы последнего времени не проходили без применений технологий «чёрного пиара», а также, что данные технологии являются относительно легким и малозатратным способом достижения победы на выборах.

Экспертами дебатов выступили председатель избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СГУ, куратор «PR-движения Республики Коми» Эльвира Аркадьевна Илатовская, первый заместитель генерального директора АО «Коми республиканский телевизионный канал» Геннадий Семенович Левицкий. Среди зрителей присутствовали представители молодежного крыла Коми регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, регионального штаба Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», участники проекта «Высшая студенческая школа парламентаризма», обучающиеся в избиркоме Коми волонтёры, а также студенты академии и СГУ.

Обе команды показали достойный уровень подготовки, грамотно и компетентно отвечали на непростые вопросы жюри. Полемика со зрительным залом и членами жюри была очень оживленной. В своих выступлениях после окончания прений между командами члены жюри отметили высокий уровень подготовки обеих команд. Особо следует отметить тот факт, что, несмотря на противоположные позиции, которые ребятам пришлось защищать, обе команды были за то, чтобы использование грязных предвыборных технологий постепенно сходило на нет.

— Главное, что я понял в ходе дебатов — молодым людям небезразлично, что происходит в нашей стране, республике. У них есть свое мнение и своя позиция. И уж они точно не станут жертвами черного пиара и популизма, — отметил Г. Левицкий.

После подсчета оценок, выставленных жюри, со счётов 68-67 победила команда академии. Победителям и команде, занявшей второе место, были вручены ценные призы и дипломы от Центра «Наследие», Избирательной комиссии Республики Коми, а также молодежного крыла Коми регионального отделения ЛДПР.

— Молодежь у нас думающая и аргументы у них достойные — от теории игр Неймана и Моргенштерна до теории всеобщего блага. Главное, когда они придут на очередные выборы, будут выбирать головой, а не эмоциями, ибо знание формирует критическое мышление, — так прокомментировала Э. Илатовская участие в студенческих дебатах на своей странице в социальной сети.

— Радует политическая подкованность студентов, желание познавать, умение аргументированно доказывать свою позицию. У команды академии, конечно, было больше шансов победить, так как они доказывали общепринятую позицию, смело и уверенно «отбивались» от вопросов экспертов. Однако студенты из СГУ проявили эрудицию, начитанность, творчески подошли к выступлению. Сделать выбор в пользу одной из команд было очень сложно, — подчеркнул Д. Митюшев в своем выступлении.

Отметим, уже три года Избирательная комиссия Республики Коми активно сотрудничает с Центром «Наследие» и одной из важнейших форм совместной работы является проведение заседаний дискуссионного клуба на тему, связанную с тематикой избирательного процесса.

По сообщению Избиркома РК