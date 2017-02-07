Студотряды Коми получат поддержку на законодательном уровне

На заседании сессии Госсовета Коми 16 февраля депутаты рассмотрят законопроект «О государственной поддержке деятельности студенческих отрядов в Республике Коми». Об этом по итогам заседания Президиума регионального парламента сообщила Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева. Всего на сессии будет рассмотрено более 30 вопросов.

Как рассказала Надежда Дорофеева, подготовкой закона о поддержке студотрядов в 2016 году занималась рабочая группа при Министерстве образования и молодежной политики Республики Коми. Законопроект прошел процедуру общественного обсуждения в Общественной палате Республики Коми. В том числе свои предложения высказывали представители студенческих отрядов Республики Коми.

Закон закладывает правовые основы государственной поддержки студенческих отрядов, определяет полномочия органов государственной власти Республики Коми в этой сфере, формы государственной поддержки студотрядов, виды отрядов и другое.

«Студенческие отряды Республики Коми – это серьезное движение, в 2017 году ему исполняется 50 лет. Мы его знали еще как стройотряды, сейчас – как студотряды. В советское время все крупные республиканские объекты были построены при участии студентов», – отметила Надежда Дорофеева.

Спикер напомнила о том, что стройотряды участвовали в таких масштабных проектах, как строительство городов Вуктыл и Усинск, Жешартского фанерного комбината, Сыктывкарской птицефабрики, ЛПК, Печорской ГРЭС, взлетно-посадочных полос в Усинске, Усть-Цильме, Ижме.

«Поколение молодых бойцов студотрядов продолжает традиции своих предшественников. В республике в движении состоят более 600 человек. Это энергичные, активные молодые люди. Они работают в разных направлениях. Есть строительные, педагогические, энергетические отряды, отряды проводников, охраны правопорядка. Это движение, которое не лозунгами, а своими делами доказывает любовь к родной республике, поднимает престиж труда. Поэтому государство должно оказывать ему поддержку. Считаю, что принятие отдельного республиканского закона – это важный шаг на этом пути. А еще – подарок к 50-летию движения и ко Дню российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля», – считает Председатель Госсовета Коми.

В настоящее время финансирование деятельности студенческих отрядов осуществляется в рамках республиканского бюджета (госпрограмма «Развитие образования»). В 2016 году на эти цели было предусмотрено 180 тысяч рублей, в 2017 и 2018 годах будет выделено по 200 тысяч рублей ежегодно.

Помимо утверждения повестки предстоящего заседания сессии, в ходе Президиума депутаты рассмотрели проект примерной программы нормотворческой и контрольной деятельности Государственного Совета Республики Коми на 2017 год. В нее вошли 42 предложения по нормотворческой деятельности и 32 контрольных мероприятия.

Принятие Примерной программы на 2017 год позволит заниматься подготовкой законопроектов на перспективу, а также своевременно выявлять ключевые проблемы при реализации нормативных правовых актов.

По сообщению Государственного Совета РК