Сыктывкарский студент получил сто тысяч рублей на проект по сохранению коми языка

Проект сыктывкарского студента Олега Исакова «Гордость народа — родной язык», направленный на сохранение коми культуры и родного языка, получил поддержку на крупнейшем образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2017». Эксперты Федерального агентства по делам молодежи выделили на воплощение идеи студента в жизнь 100 тысяч рублей.

Как рассказала один из экспертов Росмолодежи Анна Гагарина, проект будет реализован во всех городах и районах Коми 21 февраля, в День родного языка.

Одной из составляющих проекта является квест «Узнаю Коми легенды вместе». Такой формат обучения в игровой форме в последнее время пользуется у молодежи большой популярностью. К реализации проекта будут привлечены образовательные, музеи, дома культуры. В социальных сетях планируется запустить фото- и видеоэстафеты, где нужно будет рассказать стихотворения на коми и на русском языках.

Предполагается, что проект охватит пять тысяч человек. Планируется масштабировать его на другие регионы России и в будущем и сделать акцию ежегодной.

Всего жюри в рамках конвейера проектов форума рассмотрело 105 молодежных проектов. Поддержку в размере от 100 до 200 тысяч рублей получили 21 заявитель.