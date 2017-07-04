«Таврида» в Крыму вновь объединила творческую молодежь страны

3 июля в Крыму состоялось торжественное открытие Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» — 2017. В третий раз на полуостров съезжаются лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России. Первыми участниками форума стали молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты.

Всех участников с открытием форума с главной сцены поздравили руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев и заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин.

Приветственный адрес участникам, организаторам и гостям форума направил Президент России Владимир Владимирович Путин. Зачитал послание Александр Бугаев.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. Убежден, что форум даст старт новым перспективным инициативам, впишет свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является «Таврида», — говорится в послании Президента.

В обращении Владимира Владимировича Путина также отмечено, что насыщенная программа форума позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт.

В продолжение руководитель Федерального агентства по делам молодежи добавил: «Таврида» – одно из самых значимых и ярких молодёжных событий года. Вы – лучшие представители творческой молодежи, прошедшие серьезный отбор. Пусть все проекты, которые уже есть и те, которые зародятся на форуме, реализуются и помогут вам в творческом развитии. Все будет Таврида!». А после символичным ударом в колокол открыл молодежный форум.

Константин Аликин от лица главы республики Крым Сергея Аксенова также поздравил участников с открытием смены и пожелал новых свершений как на самом форуме, так и по его итогам.

По традиции все участники и гости форума исполнили гимн России. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием «выпускника» форума «Таврида», посла XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Стаса Море, который уже в этом году представит Россию на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна».

4 июля, образовательный день начался с панельной дискуссии с участием ректора Московского архитектурного института Дмитрия Швидковского на тему «Русская архитектура – новый взгляд на историю».

Участникам первой смены предстоит в течение пяти образовательных дней, работая в тематических школах, познакомиться с актуальными направлениями в среде архитектуры и дизайна, разработать новые планы по логистике и насыщению городов, составить Живую карту России, а также овладеть практиками использования деревенского наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов.

Напомним, что в этом году форум разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны. На главную площадку для творческой молодежи помимо архитекторов, дизайнеров и урбанистов съедутся художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, журналисты. Впервые форум откроет свои двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

В рамках форума они пройдут программы тематических школ, каждая из которых курируется партнером, специализирующимся на сфере смены.

Образовательная программа включит в себя общение с почетными гостями и мастер-классы от ведущих экспертов сфер, лекции и презентации проектов. Приоритетным направлением программы форума остается работа над практическими кейсами под руководством выдающихся мастеров. Каждый участник сможет подать заявку на конвейер проектов и получить поддержку своей социально значимой идеи.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.