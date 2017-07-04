Участникам «Инноватики» посоветовали «вгрызаться в экспертов» и вливаться в политику

Участникам седьмого республиканского образовательного молодежного форума «Инноватика: Крохаль 2017» пожелали реализовать свои проекты, «высосать из экспертов все знания» и заняться законотворчеством. На официальной церемонии открытия молодежь приветствовали представили исполнительной и законодательной власти республики и вузов.

Обращаясь к участникам, вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева предложила им активнее вливаться в политику, участвовать в выборах и менять жизнь вокруг себя.

«Я приехала к вам с интересной миссией от Государственного совета Коми. Вы – молодые инноваторы, и вас не надо уговаривать участвовать в таких проектах, как «Инноватика: Крохаль». Вы поэтому уже здесь. Но как законодатель я хочу вас попросить быть активнее и в этой сфере, нам очень не хватает молодых законодателей на региональном, федеральном и муниципальном уровне. Вы можете этим заниматься, те идеи, которые вы можете нам принести, сделают вашу жизнь еще интереснее и насыщеннее», — обратилась на церемонии открытия заместитель председателя Государственного совета Коми Валентина Жиделева.

По мнению заместителя министра образования, науки и молодежной политики Коми Максима Ганова, форумы масштаба «Инноватики» рождают политически активную молодежь, способную менять жизнь к лучшему.

«Благодаря двум нашим университетам – сыктывкарскому и ухтинскому, на форуме подобрана очень сильная команда. Но также благодаря сплоченной команде республиканского Центра молодежных инициатив фишка форума в том, что всей программой занимаются молодые ребята, которые прошли сито всех молодежных форумов республики и России. Надеюсь, те смыслы, которые мы заложили в этот форум, воздадутся сторицей, и мы получим большое количество проектов, которые мы реализуем вместе с вами. И я надеюсь, что мы получим еще больше социально и политически активной молодежи, которая придет в муниципалитеты через совсем небольшое время, — рассказал о надеждах организаторов Максим Ганов.

Ректор Ухтинского государственного технического университета, профессор Николай Цхадая пожелал участникам «Инноватики» реализовать хотя бы малую часть из привезенных на форум проектов. Вгрызаться в экспертов, которые будут работать на площадках, высасывать из них всю ту информацию, которая может пригодиться посоветовал проректор СГУ им.П.Сорокина Дмитрий Пинаевский.

Ранее с видеообращением к участникам выступили глава Коми Сергей Гапликов и председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин.

Первый день работы форума «Инноватика: Крохаль 2017» завершился выступлением сыктывкарской группы «Коктейль Кюри» и предварительным подведением итогов работы образовательных площадок.

За несколько часов работы участники форума успели познакомиться с кураторами своих образовательных секций и некоторыми экспертами. Основная работа на площадках форума началась во вторник, 4 июля. Кроме того, в рамках форума также пройдет конкурс молодежных проектов. Участники, направившие заявки на участие в «Конвейере», смогут обсудить свой проект с экспертами, получить рекомендации по содержанию и оформлению проекта. Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей.

Проекты, представляемые на конкурс, должны быть в стадии реализации или запланированы к реализации до 1 декабря 2017 года. Итоги «Конвейера проектов» будут поведены в пятницу, 7 июля.

Организаторы форума — Министерство образования, науки и молодежной политики Коми, Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина и Республиканский центр поддержки молодежных инициатив.