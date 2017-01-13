Участники Молодёжного правительства Коми пройдут стажировку в органах власти

Предполагается, что в ходе стажировки будущие специалисты наработают практический опыт, а также окажут поддержку в реализации различных проектов по развитию и поддержке молодёжи в Республике Коми.

Соответствующее поручение Глава Республики Коми Сергей Гапликов дал Правительству региона по итогам заседания, на котором обсуждались вопросы кадровой политики, в том числе итоги деятельности Молодежного Правительства республики, .

*** Молодёжное правительство Республики Коми создано весной 2016 года и является консультативным органом при Главе Республики Коми. В составе — 20 студентов старших курсов вузов республики и уроженцев республики, обучающихся в высших учебных заведениях за пределами Республики Коми. Кабинет молодёжных министров собрал наиболее талантливых, активных молодых граждан, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами, для вовлечения их в общественно-политическую жизнь Республики Коми.

По сообщению пресс-службы Правительства РК