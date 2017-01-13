В Инте будет сформирован Молодежный совет

Администрации МОГО «Инта» совместно с Молодежным парламентом Республики Коми приглашает на рабочую встречу по вопросам формирования молодежного Совета города Инта. Она пройдет 14 января, в субботу, в 12:00 в местном Дворце творчества детей молодёжи.

«Основной акцент в работе Совета рассчитываем сделать на работающую молодежь. Именно она должна стать локомотивом развития округа. Участие в Молодежном Совете позволит не только решать проблемы молодежи, но и создавать условия для развития каждого человека. Рассчитываем, что молодые люди смогут участвовать в рабочих заседаниях администрации округа, сельских и городских поселений, где будут решать актуальные вопросы для населения района», – прокомментировал инициативу Олег Бекетов Председатель молодежного парламента Республики Коми.

Цель Молодежного Совета сделать так, чтобы молодых людей «слышали», а их инициативы были поддержаны. Организаторы ждут всех молодых людей, которые интересуются жизнью города и хотят предложить варианты для его улучшения. Подобные мероприятия неформальные — без особых требований к регламенту и формату встречи.

По вопросам участия можете обращаться:

Билалова Светлана — старший методист Отдела спорта и молодёжной политики г.Инта тел.: 8 (82145) 6-54-53

Гмырина Татьяна — член рабочей группы

Бекетов Олег — Председатель Молодежного парламента Республики Коми, тел.: 8(8212) 57-55-52