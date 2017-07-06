В Койгородском районе пройдет свой молодежный форум

Молодёжный форум Respect пройдёт 29 июля в Койгородке в местечке «Поляна невест». К участию приглашаются все, кому уже есть 16, но еще нет 35 лет.

На форуме будут организованы три образовательные площадки — «Лидерство», «Волонтёрство», «Искусство говорить». Во второй половине дня вас ждут увлекательные туристические маршруты с препятствиями, весёлые эстафеты, дискотека с развлекательной программой. А ещё вкусные завтрак, обед, ужин!

Для того чтобы стать участником форума, необходимо подать заявку его организаторам до 24 июля. Они подробно ознакомят вас с положением и программой форума.

О своём желании стать участником сообщайте Оксане Яновне Сенють. Можно по телефону 88213291886.

Участники из сельских поселений района подают заявки главам своих поселений.