В Коми работают над созданием Центр молодежного инновационного творчества

В Москве в Кворкинг-центре Агентства стратегических инициатив проходит финал VII-го Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В конкурсе участвует делегация из Республики Коми в составе которой присутствует заместитель председателя Молодежного Парламента РК при Государственном Совете РК, предприниматель Игорь Филиппов.

По просьбе депутата Молодежного Парламента РК Дмитрия Борейко, начинающего предпринимателя, который продвигает идею создания Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в г. Ухте, Игорь Филиппов встретился с руководителем общероссийской общественной организации «Молодая инновационная Россия» Анной Бухало, которая также является лидером проекта «Восстановление детских центров науки и творчества» и куратором направления создания и развития сети ЦМИТ в России.

На встрече Игорь Филиппов обратился к Анне с просьбой оказать организационно-методическую поддержку Дмитрию Борейко для создания первого в Республике Коми ЦМИТа с целью его дальнейшего масштабирования на другие города региона. Анна Бухало отреагировала на эту просьбу положительно и попросила связаться с ней в ближайшие дни для обсуждения конкретных интересующих вопросов и проблем.

По сообщению Молодежного парламента РК