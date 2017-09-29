В «парламентских уроках» приняли участие более шести тысяч школьников и студентов Коми

Открытые «парламентские уроки», которые депутаты Государственного Совета Республики Коми провели в сентябре в рамках ежегодной акции, вызвали большой интерес у школьников и студентов.

Напомним, каждый год депутаты Госсовета Коми встречаются с учащимися, рассказывают им о законодательном органе власти региона, его роли в становлении государственности республики, о главных законах и выдающихся земляках-депутатах разных лет.

В этом году к «парламентской неделе» присоединились член Совета Федерации от Коми Валерий Марков, учителя школ республики, а также депутаты муниципальных Советов. Всего было проведено около 200 уроков, их участниками стали более 6 тысяч ребят.

По словам Председателя Государственного Совета Республики Коми Надежды Дорофеевой, урок прошел под слоганом «Республика Коми – наш общий дом».

«Ребята вспомнили интересные факты о республике, посмотрели небольшой образовательный фильм, вместе с депутатами порассуждали, какой вклад каждый житель может внести в развитие родного края. На уроке дети не просто узнали о том, как «рождается закон», а попробовали себя в роли депутатов и разработали законопроекты», – рассказала Надежда Дорофеева.

В ходе «деловой игры» ребята разделялись на две команды. «Социальный комитет» разрабатывал законодательные предложения, которые бы стимулировали молодежь вести здоровой образ жизни. «Экологический комитет» предлагал, как сохранить чистоту в родных селах и городах. Урок проходил в живом, интерактивном формате: школьники дискутировали, предлагали свои меры, готовили презентацию общего законопроекта.

«Было приятно видеть, как активно ребята включились в процесс, как заинтересованы они были, приводили примеры, убеждали друг друга. Важно, что это были не просто фантазии, а идеи, которые каждый из них пошел воплощать после урока в своей обычной жизни», – подчеркнула Надежда Дорофеева.

По сообщению Госсовета РК