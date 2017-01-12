В России хотят создать институт школьных омбудсменов

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) выступил с инициативой по созданию института школьного омбудсмена. По словам главы Совета Михаила Федотова это должен быть правозащитник школьников, ключевой задачей которого задачей которого станет защита их прав и налаживание устойчивых связей между всеми участниками школьного сообщества. Также инициаторы проекта считают, что школьный омбудсмен должен избираться самими учениками из своей же среды.

Руководитель отдела образовательных проектов «Молодых юристов России», член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Алексей Ковалев отметил: «Повестка, касающаяся противодействия криминализации подростковой среды в нашей стране очень близка «Молодым юристам России» и мне лично. Мы считаем, что вопросы развития правового образования и воспитания в школе должны быть одними из приоритетных, и защита прав школьников самими же школьниками станет прекрасным инструментом на пути их решения. Мы всецело поддерживаем инициативу Михаила Федотова по созданию в России института школьных омбудсменов и готовы оказать всестороннюю поддержку в ее проработке и реализации».

По данным Института социологии РАН за 2016 год ситуация с «антиобщественным» и криминальным поведением несовершеннолетних ухудшается. Данный мониторинг регулярно проводится Институтом ежегодно, начиная с 2005 года – таким образом можно проследить динамику. Доля «законопослушных» подростков снизилась почти вдвое: с 32 до 15% от общего числа опрошенных социологами. И наоборот: несовершеннолетние, которые периодически совершают мелкие правонарушения — дерутся, пьют, курят, воруют, хулиганят — это уже не 58%, как раньше, а целых 69%. Среди школьников 10-11-х классов почти половина (48%) имеет опыт участия в драках (то же самое указали в своих ответах 21% 7-9-классников, то есть каждый пятый подросток). А по данным МВД более 30% преступлений несовершеннолетние совершают без какого-либо четкого мотива, 70% малолетних убийц даже не могут ответить, зачем они это сделали.

По сообщению Молодых юристов России