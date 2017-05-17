В Сыктывкаре назовут «Лидера XXI века»

В Сыктывкаре 18 и 19 мая на базе Дома дружбы народов будет проводиться очный этап Республиканского молодежного конкурса «Лидер XXI века», на который съедутся 28 человек со всей республики.

На конкурсе жюри будет оценивать творческую самопрезентацию участников, а также конкурсное испытание, посвященное проведению Года экологии в России. Участникам нужно будет представить проект, который направлен на бережное отношение к природе у молодого поколения и содействует формированию экологической культуры молодежи. Кроме того у конкурсантов оценят методики и технологии инновационной деятельности, организаторские, творческие и управленческие способности участника.

Победителей определят в номинациях «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-17 лет», «Лидер детского/молодежного общественного объединения 18-30 лет» и «Руководитель молодежного/детского общественного объединения старше 18 лет».

Напомним, что конкурс проводится на территории Коми с 2005 года. Его цель — формирование и популяризация позитивного образа молодого гражданина России, активно включенного в процесс модернизации страны; развитие институтов гражданского общества, формирование межкультурного диалога; создание условий для развития инновационных технологий общественного движения, молодежной политики, воспитания подрастающего поколения.

Учредителем конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.