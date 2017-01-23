В Ухте пройдет городской молодежный форум

4 февраля на площадке бизнес-инкубатора УГТУ пройдет Молодежный форум11. Организаторы планируют сделать для вас площадку, где вы сможете обсудить с экспертами наболевшие вопросы, проблемы и найти пути их решения. Кроме того, организаторы ожидают, что и вы сами посетите форум с конкретными предложениями по развитию молодежной политики в Ухте.

#Форум11 проводится отделом по делам молодежи «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» при поддержке Ухтинского государственного технического университета и «Управления культуры» администрации МОГО «Ухта».

#Форум11 призван объединить усилия всех общественных объединений и организаций, реализующих мероприятия и проекты по молодежной политике в Ухте, для достижения одной общей цели: разработать общие решения актуальных проблем молодежи.

В программе форума планируется работа следующих площадок:

— поддержка молодежных инициатив и социальных некоммерческих проектов,

— начинающий предприниматель,

— молодая семья,

— деятельность общественных объединений,

— развитие внутреннего туризма.

Помимо этого на форуме все участники смогут не только получить полезную информацию и новые контакты, но и внести вклад в создание видеоролика, посвященного Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 2017.

Для участников возрасте 14-17 лет регистрация тут.

Для участников в возрасте 18-35 лет регистрация через систему АИС Молодежь России: https://ais.fadm.gov.ru/event/2200

По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел по делам молодежи МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»

тел. (8216)76-32-94