В Ухте стартовал молодежный форум

Молодежные общественные объединения и учреждения, занимающиеся реализацией молодёжной политики на территории МОГО «Ухта», запустили первый Городской Молодежный форум «11».

Программа форума реализует мероприятия, посвящённые поддержке молодежных инициатив и социальных некоммерческих проектов. Модератором данного направления выступит Илона Соколова, заместитель директора ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».

Директор бизнес инкубатора УГТУ Андрей Пулькин представит образовательную площадку «Начинающий предприниматель».

Депутат Молодёжного совета при руководителе администрации МОГО «Ухта» Екатерина Дорошкова откроет площадку «Молодая семья».

Программа форума обеспечит полное погружение участников в процесс образования и дискуссионного обсуждения, обеспечит обретение новых знаний в области разработки идей, созданию активной коммуникации и обмена опытом успешной самореализации.

В Молодежном форуме примут участие депутаты Молодёжного Парламента Игорь Филиппов и Александр Лебедев, который выступит в качестве эксперта на площадке «Молодая семья» с программой «Жилище». Данным направлением будут рассмотрены проблемы разъяснения о предоставлении льгот молодым семьям для приобретения жилья в Республике Коми.