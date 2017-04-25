В Усинске вручили премии активной молодежи

В Усинском Дворце культуры состоялась X юбилейная премия руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» в области молодёжной политики «УСПЕХ-2017».

В фойе Дворца культуры победителей и гостей события встречал ансамбль скрипачей Детской школы искусств под руководством Любови Карижской, концертмейстера Инна Мартынова и сольное выступление Оксаны Манаховой. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского, Винсента Юманса, Сергея Прокофьева.

Церемония проходила в Зимнем саду Дворца культуры. Открыла Премию композиция «ГОРОД-КОРАБЛЬ», которая ровно десять лет назад звучала на открытии первой церемонии «Успех -2007». «Вот уже целое десятилетие наш молодой, прекрасный Усинск, словно белоснежный корабль, плывет на всех парусах по волнам успеха. По правильному курсу двигается одарённая, талантливая молодежь, своей активной жизненной позицией делая наш приполярный город краше день ото дня». Этими словами начали свою речь ведущие торжественной церемонии студент 3 курса УФ УГТУ – Сергей Бывшев и студентка 4-го курса ГПОУ «УПТ» – Валерия Борзова.

Премии молодежи вручали заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Татьяна Анисимова и руководитель управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Юрий Алексеевич Орлов.

В заключение торжественной церемонии была вручена специальная премия, учрежденная Усинским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Награждение провел член политсовета УОП – Сергей Вячеславович Ханько.

Номинантов представляли репортажи ведущей программы «Молодежка» ТРК «Усинск» Алисы Науменко.

Украшением мероприятия стало выступление замечательных творческих коллективов и солистов, победителей прошлых лет Усинского Дворца культуры и Детской школа искусств: Детский образцовый хореографический ансамбль «Беби-Данс», Детский Образцовый хореографический ансамбль «Росинка», солист Вадим Ивановский, Ансамбль «Обертас». Кульминцией церемонии Премия «Успех-2017» стала песня «Мотивация на Успех» в исполнении всех победителей. «Надо только поверить: счастье по плечу! Верю, смогу, добьюсь чего хочу!».

Победителями Премий «Успех – 2017» стали:

1. В номинации «Молодой предприниматель» — Ткач Нина Александровна, генеральный директор ООО «ФОРУМ».

2. В номинации «Молодой журналист» — Гресь Олеся Юрьевна, корреспондент МУП «Телерадиокомпания «Усинск».

3. В номинации «Молодой общественник» — Филипеня Екатерина Юрьевна, молодой специалист ООО «РН-Северная нефть».

4. В номинации «Молодежное общественное объединение»- «Ассоциации общественных молодежных объединений», руководитель Севанян Альбина Георгиевна.

5. В номинации «Молодое дарование» -Анисенкова Алёна Викторовна, хормейстер муниципального бюджетного учреждения культуры «Усинский дворец культуры».

6. В номинации «Молодой патриот» — Кулябова Юлия Николаевна, учащаяся МБОУ «СОШ 5» г. Усинска.

7. В номинации «Молодой спортсмен» — Судиловский Павел Евгеньевич, учащийся МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска.

8. В номинации «Молодежный лидер» — Низовцев Кирилл Вадимович, депутат Молодежного Парламента IV созыва г. Усинска.

9. В номинации «Молодой рабочий»- Есипова Екатерина Владимировна, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» в г.Усинске.

10. В номинации «Наставник молодежи» — Коковкина Любовь Васильевна, куратор работы в области молодежной политики компании ООО «РН-Северная нефть».

11. В номинации «Совет молодых специалистов» — Совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ –Коми».

12. В номинации «Молодой пропагандист» — Подгорецкая Людмила Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ «УПТ».

Специальной премией Усинского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» стали:

1. В номинации «Молодой патриот» — Ксения Лобова, учащаяся Средней общеобразовательной школы села Усть-Уса.

2. В номинации «Молодой пропагандист»- Данил Файзадрахманов, общественный деятель, депутату Молодежного Парламента Четвертого созыва.

3. В номинации «Молодой рабочий» — Данил Святохо, активный помощник работников Дома Культуры деревни Новикбож.

Победителям премии «Успех» были вручены дипломы, денежные премии, статуэтки и цветы.

Антонина Вокуева