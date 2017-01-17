В Вуктыле рассказали о местной молодежной политике

16 января в Вуктыльском филиале Республиканской общественной приёмной Главы РК состоялся круглый стол с элементами «прямой линии» на тему «Реализация молодёжной политики на территории МОГО «Вуктыл» в 2017 году», в котором приняли участие Татьяна Третьякова, начальник отдела культуры и национальной политики, Ксения Стеценко, депутат Молодёжного парламента, Юлианна Костенко, старший инспектор сектора по физической культуре и спорту, Юрий Яковлев, инспектор сектора по молодёжной политике, и Варвара Бондаренко, представитель совета молодых специалистов округа.

В ходе круглого стола присутствующие обсудили подготовку и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, к организации которых можно привлечь молодежь. К.Стеценко отметила, что в последнее время всё сложнее привлекать молодежь к участию в каких-либо мероприятиях, и попросила коллег подумать, как усилить данный аспект. С ней согласилась и Т.Третьякова. Она также подчеркнула, что нужно вести поиск новой формы работы с молодежью, искать новые точки соприкосновения… Помимо этого депутат Молодёжного парламента предложила проработать возможность стимулирования самых активных участников молодёжного движения, абонементами в спортзал и бассейн.

Ю.Костенко пригласила всех присоединиться к сдаче норм ГТО. Среди проблем, она отметила то, что для проведения любого вида спортивных соревнований требует наличия медицинского осмотра и допуска к участию от спортивного врача. Это становится одним из камней преткновения, поскольку многие просто отказываются проходить медкомиссию…

В планах на 2017 год проведение различных акций, приуроченных к Дням здоровья, году экологии в России, квестов и разнообразных игр, участие во всех массовых мероприятиях, активизация настольных игр для молодежи (не реже 2 раз в месяц – типа «Мафии», «Монополии» и т.п.). Уже сегодня прорабатывается техническое оснащение для старта серии игр «Своя игра» в Вуктыле.

Традиционно будут проводиться игры «Что? Где? Когда?», спартакиады, День студента, проводы зимы, День молодежи и так далее, в которых смогут принять участие все желающие. А если у кого-то есть идеи, как сделать жизнь нашей молодёжи ярче и разнообразнее, то следует обратиться в Центр молодёжных инициатив или в сектор по молодёжной политике (группа Вконтакте: https://vk.com/molodej_vuktyl).

По сообщению Вуктыльского филиала РОП Главы РК